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Водитель иномарки сбил насмерть пешехода в Темрюкском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-inomarki-sbil-nasmert-peshehoda-v-temryukskom-rajone
Водитель иномарки сбил насмерть пешехода в Темрюкском районе
Фото Госавтоинспекции Темрюкского района

Смертельное ДТП произошло 10 февраля в 18:40 в станице Ахтанизовской на автодороге «Пересыпь — Соленный».

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Polo проявил невнимательность и допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в непредназначенном для этого месте. На одежды мужчины отсутствовали светоотражающие элементы.

В результате ДТП пострадавший пешеход скончался в машине скорой помощи от полученных травм, пишет газета «Тамань» со ссылкой на Госавтоинспекцию Темрюкского района.

Читайте также: грузовой фургон насмерть сбил велосипедиста в Курганинском районе. Смертельное ДТП произошло 9 февраля в 12:40 на дороге Армавир — Курганинск.

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