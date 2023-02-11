Водитель иномарки сбил насмерть пешехода в Темрюкском районе

Смертельное ДТП произошло 10 февраля в 18:40 в станице Ахтанизовской на автодороге «Пересыпь — Соленный».

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Polo проявил невнимательность и допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в непредназначенном для этого месте. На одежды мужчины отсутствовали светоотражающие элементы.

В результате ДТП пострадавший пешеход скончался в машине скорой помощи от полученных травм, пишет газета «Тамань» со ссылкой на Госавтоинспекцию Темрюкского района.

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