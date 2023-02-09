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Грузовой фургон насмерть сбил велосипедиста в Курганинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gruzovoj-furgon-nasmert-sbil-velosipedista-v-kurganinskom-rajone
Фото отдела пропаганды БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю

Смертельное ДТП произошло 9 февраля в 12:40 на дороге Армавир — Курганинск.

По предварительным данным, 33-летний водитель за рулем пустой грузовой «Газели» наехал на попутно двигавшегося велосипедиста. Мужчина погиб на месте, ему было 60 лет, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

В Госавтоинспекции призвали водителей быть внимательными и осторожными, особенно учитывая погодные условия в Краснодарском крае.

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