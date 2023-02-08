Водитель фуры вылетел с трассы и врезался в забор электроподстанции в Краснодарском крае
Происшествия
08.02.2023 20:29
Авария произошла днем 8 февраля в Каневском районе на автодороге «Краснодар — Ейск».
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля International с прицепом не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в забор электроподстанции.
В результате дорожного происшествия никто не пострадал.
«Сотрудники полиции помогли мужчине вызволить транспортное средство и продолжить путь в город Новороссийск», — сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
Читайте также: семь человек доставили в больницу после лобового ДТП на скользкой трассе в Усть-Лабинском районе. Авария произошла 7 февраля в 7:50 на 40 км автодороги Краснодар — Кропоткин — граница со Ставропольским краем.
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