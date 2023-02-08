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Водитель фуры вылетел с трассы и врезался в забор электроподстанции в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-fury-vyletel-s-trassy-i-vrezalsya-zabor-elektropodstantsii-v-krasnodarskom-krae
Видео t.me/gibdd123region

Авария произошла днем 8 февраля в Каневском районе на автодороге «Краснодар — Ейск».

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля International с прицепом не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в забор электроподстанции.

В результате дорожного происшествия никто не пострадал.

«Сотрудники полиции помогли мужчине вызволить транспортное средство и продолжить путь в город Новороссийск», — сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: семь человек доставили в больницу после лобового ДТП на скользкой трассе в Усть-Лабинском районе. Авария произошла 7 февраля в 7:50 на 40 км автодороги Краснодар — Кропоткин — граница со Ставропольским краем.

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