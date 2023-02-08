Водитель фуры вылетел с трассы и врезался в забор электроподстанции в Краснодарском крае

Авария произошла днем 8 февраля в Каневском районе на автодороге «Краснодар — Ейск».

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля International с прицепом не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в забор электроподстанции.

В результате дорожного происшествия никто не пострадал.

«Сотрудники полиции помогли мужчине вызволить транспортное средство и продолжить путь в город Новороссийск», — сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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