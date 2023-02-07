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Семь человек доставили в больницу после лобового ДТП на скользкой трассе в Усть-Лабинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sem-chelovek-dostavili-v-bolnitsu-posle-lobovogo-dtp-na-skolzkoj-trasse-v-ust-labinskom-rajone
Видео Госавтоинспекции Кубани

Авария произошла 7 февраля в 7:50 на 40 км автодороги Краснодар — Кропоткин — граница со Ставропольским краем.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Нива» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Ford.

После ДТП на осмотр в больницу доставили обоих водителей и пассажиров — всего семь человек. Точное число пострадавших будет известно после медосмотра. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: водитель иномарки умер за рулем и врезался в дорожный знак в Краснодаре. Дорожное происшествие случилось 6 февраля на улице Российской.

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