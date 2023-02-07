Семь человек доставили в больницу после лобового ДТП на скользкой трассе в Усть-Лабинском районе
Происшествия
07.02.2023 11:00
Авария произошла 7 февраля в 7:50 на 40 км автодороги Краснодар — Кропоткин — граница со Ставропольским краем.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Нива» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Ford.
После ДТП на осмотр в больницу доставили обоих водителей и пассажиров — всего семь человек. Точное число пострадавших будет известно после медосмотра. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
Читайте также: водитель иномарки умер за рулем и врезался в дорожный знак в Краснодаре. Дорожное происшествие случилось 6 февраля на улице Российской.
Популярные новости
- Под Новороссийском из-за непогоды остановилось движение на перевале Волчьи ворота
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- Водитель иномарки умер за рулем и врезался в дорожный знак в Краснодаре
- Краснодарский край отмечает девятилетие открытия ХХII Зимних Олимпийских игр в Сочи
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России