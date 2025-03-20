Водитель иномарки сбил насмерть пешехода на обочине трассы на Кубани

ДТП случилось 19 марта около 21:00 на 9 км автодороги Ставропольская — Григорьевская — Крепостная.

По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Volkswagen Tiguan сбил пешехода, который шел по краю проезжей части. В результате аварии 46-летний пострадавший скончался на месте происшествия.

В настоящее время устанавливают обстоятельства ДТП, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: грузовик с прицепом сбил 16-летнюю девушку на трассе под Новороссийском. Авария произошла 19 марта около 13:50 на автодороге Краснодар — Верхнебаканский в районе улицы Новороссийской.

По предварительным данным, 42-летний водитель КамАЗа с прицепом ехал по трассе, на пешеходном не пропустил 16-летнюю девушку и сбил ее. В результате ДТП девушка получила травмы, ее госпитализировали в горбольницу Новороссийска. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.

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