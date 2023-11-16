Водитель иномарки сбил 9-летнюю школьницу на пешеходном переходе в Сочи

Дорожное происшествие случилось накануне на улице Кирова в Адлерском районе.

Предварительно, 51-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris наехал на 9-летнюю девочку, которая шла по пешеходному переходу.

В результате ДТП школьнице потребовалась помощь медиков. По факту случившегося полиция проводит проверку. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УВД Сочи.

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