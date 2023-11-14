Грузовик сбил 6-летнего мальчика в Тимашевском районе

Авария произошла 13 ноября около 14:00 на улице Степанова в Тимашевске.

По предварительным данным, 62-летний водитель грузового автомобиля ГАЗ сбил 6-летнего мальчика, который бежал через дорогу к своему отцу. В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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