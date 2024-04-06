Водитель иномарки разбил припаркованную во дворе BMW в Краснодаре и скрылся

Авария произошла 6 апреля в 7:40 на территории многоквартирного дома на улице Монтажников в микрорайоне Фестивальном.

Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen врезался в припаркованный автомобиль BMW, который от удара отбросило на металлические ограждения. Иномарка получила серьезные механические повреждения.

После этого водитель снял регистрационные номера со своего автомобиля, оставил свой Volkswagen и предпочел скрыться.

Вскоре на место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Они осмотрели место происшествия и взяли отпечатки пальцев.

Сейчас полицейские устанавливают личность виновника аварии и его местонахождение.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение», — сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

Читайте также: школьник на иномарке пытался скрыться от МВД и влетел в опору ЛЭП в Краснодаре. Инцидент произошел накануне на улице Тургенева в Фестивальном микрорайоне.