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Водитель иномарки разбил припаркованную во дворе BMW в Краснодаре и скрылся

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-inomarki-razbil-priparkovannuyu-vo-dvore-bmw-v-krasnodare-i-skrylsya
Водитель иномарки разбил припаркованную во дворе BMW в Краснодаре и скрылся
Скриншот видео УМВД Краснодара

Авария произошла 6 апреля в 7:40 на территории многоквартирного дома на улице Монтажников в микрорайоне Фестивальном.

Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen врезался в припаркованный автомобиль BMW, который от удара отбросило на металлические ограждения. Иномарка получила серьезные механические повреждения.

После этого водитель снял регистрационные номера со своего автомобиля, оставил свой Volkswagen и предпочел скрыться.

Вскоре на место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Они осмотрели место происшествия и взяли отпечатки пальцев.

Сейчас полицейские устанавливают личность виновника аварии и его местонахождение.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение», — сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

Читайте также: школьник на иномарке пытался скрыться от МВД и влетел в опору ЛЭП в Краснодаре. Инцидент произошел накануне на улице Тургенева в Фестивальном микрорайоне.

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