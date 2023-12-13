Водитель иномарки проехал на красный свет и насмерть сбил пешехода в Тимашевске

Дорожное происшествие случилось 13 декабря в 7:15 на 55 км автодороги Краснодар — Ейск.

Предварительно, 26-летний водитель автомобиля Kia Optima на регулируемом перекрестке проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил 64-летнего пешехода, переходившего проезжую часть на зеленый свет.

В результате ДТП пешеход скончался на месте от полученных травм. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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