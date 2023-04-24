Водитель иномарки потерял управление и протаранил припаркованной на обочине фургон под Армавиром
Авария произошла 24 апреля в 5:10 на 1702-м километре федерально трассы «Кавказ»
По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля марки Isuzu не справился с управлением. Машину занесло на обочину, где она протаранила припаркованный автомобиль Лада-ВИС, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Для ликвидации последствий ДТП на место аварии вызвали спасателей.
«Прибыв на место ДТП, спасатели Армавирского отряда выставили оградительные конусы, отключили аккумуляторные батареи, оказали первую помощь троим пострадавшим и передали их сотрудникам скорой помощи Армавира», — сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.
В ГИБДД уточнили, что в результате ДТП пострадал один человек — 64-летняя пассажирка автомобиля ВИС. Ее доставили в больницу. Оба водителя не пострадали, госпитализация им не потребовалась.
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