Пенсионер за рулем ВАЗ спровоцировал ДТП и сбил 9-летнего школьника в Краснодарском крае
Происшествия
24.04.2023 17:44
Авария произошла 24 апреля в 12:40 на пересечении улиц Садовой и Красноармейской в станице Старотиторовской Темрюкского района.
По предварительным данным, 66-летний местный житель ехал за рулем ВАЗ-211240 и на перекрестке не пропустил Chevrolet Cruze, которым управлял 54-летний водитель.
После столкновения ВАЗ по инерции продолжил движение и сбил 9-летнего мальчика, который находился на обочине дороги. В результате аварии ребенка с травмами госпитализировали в ЦРБ Темрюка, сообщает ОМВД России по Темрюкскому району в Telegram.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Читайте также: три человека пострадали при лобовом столкновении иномарки и «Газели» в Анапе.
Популярные новости
- Украина планировала нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля
- Прикорм бездомных животных запретят в Краснодарском крае
- Попросили выключить музыку: дебошир с топором разбил соседям дверь в многоэтажке Краснодара
- Открыть движение по Дальнему Западному обходу Краснодара планируют к середине лета
- На платных муниципальных парковках в Краснодаре начнут обновлять систему распознавания автомобильных номеров
- Предаварийное состояние: крейсер «Михаил Кутузов» в Новороссийске нуждается в срочном ремонте