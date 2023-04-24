Пенсионер за рулем ВАЗ спровоцировал ДТП и сбил 9-летнего школьника в Краснодарском крае

Авария произошла 24 апреля в 12:40 на пересечении улиц Садовой и Красноармейской в станице Старотиторовской Темрюкского района.

По предварительным данным, 66-летний местный житель ехал за рулем ВАЗ-211240 и на перекрестке не пропустил Chevrolet Cruze, которым управлял 54-летний водитель.

После столкновения ВАЗ по инерции продолжил движение и сбил 9-летнего мальчика, который находился на обочине дороги. В результате аварии ребенка с травмами госпитализировали в ЦРБ Темрюка, сообщает ОМВД России по Темрюкскому району в Telegram.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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