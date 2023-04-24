Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Пенсионер за рулем ВАЗ спровоцировал ДТП и сбил 9-летнего школьника в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pensioner-za-rulem-vaz-sprovotsiroval-dtp-i-sbil-9-letnego-shkolnika-v-krasnodarskom-krae
Пенсионер за рулем ВАЗ спровоцировал ДТП и сбил 9-летнего школьника в Краснодарском крае
Фото t.me/omvd_temryuk

Авария произошла 24 апреля в 12:40 на пересечении улиц Садовой и Красноармейской в станице Старотиторовской Темрюкского района.

По предварительным данным, 66-летний местный житель ехал за рулем ВАЗ-211240 и на перекрестке не пропустил Chevrolet Cruze, которым управлял 54-летний водитель.

После столкновения ВАЗ по инерции продолжил движение и сбил 9-летнего мальчика, который находился на обочине дороги. В результате аварии ребенка с травмами госпитализировали в ЦРБ Темрюка, сообщает ОМВД России по Темрюкскому району в Telegram.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Читайте также: три человека пострадали при лобовом столкновении иномарки и «Газели» в Анапе.

Статьи
Важность запрета на кормление бездомных животных и почему нельзя быть добрым наполовину
Важность запрета на кормление бездомных животных и почему нельзя быть добрым наполовину
Парацетамол — убийца печени?
Парацетамол — убийца печени?
Чем опасны фурункулы: как лечить и почему нельзя выдавливать
Чем опасны фурункулы: как лечить и почему нельзя выдавливать
Автомобиль на газу: плюсы и минусы
Автомобиль на газу: плюсы и минусы
Диетическое меню на неделю: завтрак, обед, ужин и перекусы
Диетическое меню на неделю: завтрак, обед, ужин и перекусы
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Украина планировала нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля
  2. Прикорм бездомных животных запретят в Краснодарском крае
  3. Попросили выключить музыку: дебошир с топором разбил соседям дверь в многоэтажке Краснодара
  4. Открыть движение по Дальнему Западному обходу Краснодара планируют к середине лета
  5. На платных муниципальных парковках в Краснодаре начнут обновлять систему распознавания автомобильных номеров
  6. Предаварийное состояние: крейсер «Михаил Кутузов» в Новороссийске нуждается в срочном ремонте
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях