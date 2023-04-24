Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Три человека пострадали при лобовом столкновении иномарки и «Газели» в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tri-cheloveka-postradali-pri-lobovom-stolknovenii-inomarki-i-gazeli-v-anape
Три человека пострадали при лобовом столкновении иномарки и «Газели» в Анапе
Фото t.me/OMVD_Anapa_news

Авария произошла 24 апреля в 12:40 на 47-м километре трассы Андреева-гора — Варениковская.

По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Cobalt ехал со стороны Анапы в сторону хутора Чембурка и на закруглении проехжей части не выбрал безопасную скорость движения на мокрой дороге. Водитель потерял контроль над машиной, ее занесло на встречную полосу. Там иномарка врезалась в «Газель».

В результате ДТП водитель легковушки и двое его пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу.

Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает ОМВД России по Анапе в Telegram.

Читайте также: «Десятку» разорвало от столкновения с грузовиком под Геленджиком, водитель и пассажир легковушки погибли.

Статьи
Парацетамол — убийца печени?
Парацетамол — убийца печени?
Чем опасны фурункулы: как лечить и почему нельзя выдавливать
Чем опасны фурункулы: как лечить и почему нельзя выдавливать
Автомобиль на газу: плюсы и минусы
Автомобиль на газу: плюсы и минусы
Диетическое меню на неделю: завтрак, обед, ужин и перекусы
Диетическое меню на неделю: завтрак, обед, ужин и перекусы
Биполярное расстройство: что это, какие симптомы
Биполярное расстройство: что это, какие симптомы
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Украина планировала нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля
  2. Прикорм бездомных животных запретят в Краснодарском крае
  3. Сезон фонтанов стартовал в Краснодаре
  4. Открыть движение по Дальнему Западному обходу Краснодара планируют к середине лета
  5. На платных муниципальных парковках в Краснодаре начнут обновлять систему распознавания автомобильных номеров
  6. Предаварийное состояние: крейсер «Михаил Кутузов» в Новороссийске нуждается в срочном ремонте
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях