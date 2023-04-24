Три человека пострадали при лобовом столкновении иномарки и «Газели» в Анапе
Происшествия
24.04.2023 16:13
Авария произошла 24 апреля в 12:40 на 47-м километре трассы Андреева-гора — Варениковская.
По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Cobalt ехал со стороны Анапы в сторону хутора Чембурка и на закруглении проехжей части не выбрал безопасную скорость движения на мокрой дороге. Водитель потерял контроль над машиной, ее занесло на встречную полосу. Там иномарка врезалась в «Газель».
В результате ДТП водитель легковушки и двое его пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу.
Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает ОМВД России по Анапе в Telegram.
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