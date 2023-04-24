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«Десятку» разорвало от столкновения с грузовиком под Геленджиком, водитель и пассажир легковушки погибли

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/desyatku-razorvalo-ot-stolknoveniya-s-gruzovikom-pod-gelendzhikom-voditel-i-passazhir-legkovushki-pogibli
Видео БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла 24 апреля около 12:30 на 1 тыс. 469 км трассы М4 «Дон» между Пшадой и Архипо-Осиповкой.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2110 двигался со стороны Краснодара в Геленджик, выехал на встречку и столкнулся с тонаром Volvo. От столкновения легковушку буквально разорвало.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир «десятки». Устанавливаются обстоятельства происшествия и личности погибших, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

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