«Десятку» разорвало от столкновения с грузовиком под Геленджиком, водитель и пассажир легковушки погибли
Происшествия
24.04.2023 13:58
Смертельная авария произошла 24 апреля около 12:30 на 1 тыс. 469 км трассы М4 «Дон» между Пшадой и Архипо-Осиповкой.
По предварительным данным, водитель ВАЗ-2110 двигался со стороны Краснодара в Геленджик, выехал на встречку и столкнулся с тонаром Volvo. От столкновения легковушку буквально разорвало.
В результате ДТП погибли водитель и пассажир «десятки». Устанавливаются обстоятельства происшествия и личности погибших, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.
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