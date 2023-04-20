Молодой мотоциклист влетел в грузовик и погиб в Краснодарском крае
Происшествия
20.04.2023 13:22
Смертельная авария произошла 19 апреля около 16:00 на автодороге Гулькевичи — Отрадо-Ольгинское — Отрадо-Кубанское.
По предварительным данным, 23-летний водитель мотоцикла Suzuki, двигаясь в сторону поселка Венцы, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовой автомобиль ГАЗ-3307, который ехал в попутном направлении.
В результате ДТП мотоциклист погиб на месте от полученных травм. Инспекторы выясняют обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
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