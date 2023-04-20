Молодой мотоциклист влетел в грузовик и погиб в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла 19 апреля около 16:00 на автодороге Гулькевичи — Отрадо-Ольгинское — Отрадо-Кубанское.

По предварительным данным, 23-летний водитель мотоцикла Suzuki, двигаясь в сторону поселка Венцы, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовой автомобиль ГАЗ-3307, который ехал в попутном направлении.

В результате ДТП мотоциклист погиб на месте от полученных травм. Инспекторы выясняют обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: женщина на «Приоре» врезалась в дерево и погибла на трассе в Северском районе. ДТП, в котором погибла 34-летняя женщина, произошло 18 апреля около 11:00 в районе 19 км трассы Фастовецкая — Северская.