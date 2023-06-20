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Водитель иномарки пострадала в жестком ДТП, вылетев на встречку на трассе Джубга — Сочи. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-inomarki-postradala-v-zhestkom-dtp-vyletev-na-vstrechku-na-trasse-dzhubga-sochi-video
Фото «Кубань 24»

ДТП произошло после полудня 20 июня на 116 км дороги А-147 Джубга — Сочи около поселка Волконка Лазаревского района.

По предварительной информации, женщина за рулем автомобиля Mitsubishi не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. В результате ее машина столкнулась с автомобилем, который ехал навстречу. Водитель иномарки пострадала, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ОГИБДД УВД Сочи.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства и причины ДТП уточняются.

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