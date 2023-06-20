Водитель иномарки пострадала в жестком ДТП, вылетев на встречку на трассе Джубга — Сочи. Видео
Происшествия
20.06.2023 14:49
ДТП произошло после полудня 20 июня на 116 км дороги А-147 Джубга — Сочи около поселка Волконка Лазаревского района.
По предварительной информации, женщина за рулем автомобиля Mitsubishi не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. В результате ее машина столкнулась с автомобилем, который ехал навстречу. Водитель иномарки пострадала, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ОГИБДД УВД Сочи.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства и причины ДТП уточняются.
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