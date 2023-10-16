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Водитель иномарки погиб, врезавшись в дерево в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-inomarki-pogib-vrezavshis-v-derevo-v-krasnodarskom-krae
Водитель иномарки погиб, врезавшись в дерево в Краснодарском крае
Фото Госавтоинспекции Кубани

ДТП со смертельным исходом произошло в минувшие выходные в Усть-Лабинске на улице Пролетарской.

Предварительно, около полуночи 35-летний водитель автомобиля Kia Ceed не справился с управлением, съехал с проезжей части и влетел в дерево.

В результате столкновения водитель иномарки получил тяжелые травмы. Он умер по дороге в больницу в машине скорой помощи. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: водитель иномарки насмерть сбил пенсионера на пешеходном переходе в Армавире. ДТП произошло днем 13 октября на пересечении улиц Новороссийской и Азовской.

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