Водитель иномарки погиб, врезавшись в дерево в Краснодарском крае

ДТП со смертельным исходом произошло в минувшие выходные в Усть-Лабинске на улице Пролетарской.

Предварительно, около полуночи 35-летний водитель автомобиля Kia Ceed не справился с управлением, съехал с проезжей части и влетел в дерево.

В результате столкновения водитель иномарки получил тяжелые травмы. Он умер по дороге в больницу в машине скорой помощи. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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