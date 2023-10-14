Водитель иномарки насмерть сбил пенсионера на пешеходном переходе в Армавире

ДТП со смертельным исходом произошло днем 13 октября на пересечении улиц Новороссийской и Азовской.

Предварительно, 50-летний водитель автомобиля Honda Accord не остановился перед регулируемым пешеходным переходом и наехал на 68-летнего пешехода, который переходил проезжую часть на зеленый сигнал светофора.

В результате наезда иномарки пенсионер получил серьезные травмы, у него была открытая черепно-мозговая травма. Бригада скорой помощи доставила его в больницу. К сожалению, пожилой мужчина скончался от полученных травм. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Это происшествие вызвало широкий общественный резонанс в соцсетях. Многие местные жители назвали погибшего пенсионера очень отзывчивым и чутким человеком. Известно, что он работал водителем школьного автобуса, его знали многие в городе, сообщает издание «GorodArmavir».

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