В Краснодаре иномарка насмерть сбила переходившую дорогу 47-летнюю женщину

Смертельная авария произошла 11 октября на улице Владислава Посадского.

По предварительным данным, 28-летняя жительница Туапсинского района ехала за рулем Toyota по улице Посадского со стороны улицы Тихорецкой в улицы 40 лет Победы. Напротив дома № 28 она не пропустила женщину, которая переходила через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП 47-летняя женщина-пешеход погибла на месте аварии до приезда скорой помощи», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В полиции по факту проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Читайте также: житель Кубани попал в ДТП с рейсовым автобусом и легковушкой.