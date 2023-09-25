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Водитель иномарки погиб, врезавшись в дерево на обочине в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-inomarki-pogib-vrezavshis-v-derevo-na-obochine-v-krasnodarskom-krae
Водитель иномарки погиб, врезавшись в дерево на обочине в Краснодарском крае
Фото Госавтоинспекции Кубани

ДТП со смертельным исходом произошло 25 сентября в 0:40 на 193 км федеральной автодороги «Кавказ» в Успенском районе.

Предварительно, 28-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat, двигаясь в сторону Ставрополья, не справился с управлением и выехал с дороги на встречную обочину. Там он врезался в дерево, находящееся в кювете.

В результате столкновения водитель иномарки скончался на месте от полученных травм. Двое его пассажиров получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: в Новороссийске мотоцикл влетел в трактор и загорелся, погибли два человека. Смертельное ДТП произошло 25 сентября около 2:40 на улице Анапское шоссе.

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