Водитель иномарки погиб, врезавшись в дерево на обочине в Краснодарском крае

ДТП со смертельным исходом произошло 25 сентября в 0:40 на 193 км федеральной автодороги «Кавказ» в Успенском районе.

Предварительно, 28-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat, двигаясь в сторону Ставрополья, не справился с управлением и выехал с дороги на встречную обочину. Там он врезался в дерево, находящееся в кювете.

В результате столкновения водитель иномарки скончался на месте от полученных травм. Двое его пассажиров получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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