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Водитель иномарки погиб, врезавшись в бетонный столб в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-inomarki-pogib-vrezavshis-v-betonnyj-stolb-v-krasnodarskom-krae
Водитель иномарки погиб, врезавшись в бетонный столб в Краснодарском крае
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла 28 ноября на 1287-м километре трассы М-4 «Дон» в Кореновском районе.

По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля Hyundai ехал в сторону Ростова-на-Дону. Он превысил скорость, из-за чего автомобиль съехал с дороги и врезался в опору линии электропередачи.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте аварии. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает УГМБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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