Водитель иномарки погиб, врезавшись в бетонный столб в Краснодарском крае

Авария произошла 28 ноября на 1287-м километре трассы М-4 «Дон» в Кореновском районе.

По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля Hyundai ехал в сторону Ростова-на-Дону. Он превысил скорость, из-за чего автомобиль съехал с дороги и врезался в опору линии электропередачи.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте аварии. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает УГМБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: двое мужчин погибли в ДТП с микроавтобусом в Краснодарском крае.