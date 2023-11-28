Двое мужчин погибли в ДТП с микроавтобусом в Краснодарском крае

Смертельная авария с участием двух легковушек произошла 28 ноября в 8:50 на 26-м километре трассы Ленинградская — Крыловская — Челбасская в Ленинградском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2106 допустил занос автомобиля, машина выехала на встречную полосу и врезалась в Mercedes-Benz Sprinter.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля ВАЗ — оба мужчины в возрасте 59 лет. Кроме того, пострадали водитель и пассажир микроавтобуса.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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