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Двое мужчин погибли в ДТП с микроавтобусом в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoe-muzhchin-pogibli-v-dtp-s-mikroavtobusom-v-krasnodarskom-krae
Двое мужчин погибли в ДТП с микроавтобусом в Краснодарском крае
Фото t.me/gibdd123region

Смертельная авария с участием двух легковушек произошла 28 ноября в 8:50 на 26-м километре трассы Ленинградская — Крыловская — Челбасская в Ленинградском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2106 допустил занос автомобиля, машина выехала на встречную полосу и врезалась в Mercedes-Benz Sprinter.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля ВАЗ — оба мужчины в возрасте 59 лет. Кроме того, пострадали водитель и пассажир микроавтобуса.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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