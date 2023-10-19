Водитель иномарки погиб, врезавшись на встречке в бензовоз в Краснодарском крае

Авария с участием легкового автомобиля и грузовика произошла 19 октября в 11:30 на 164-м километре трассы Краснодар — Ейск в Староминском районе.

По предварительным данным, 60-летний водитель легкового автомобиля Hyundai ехал со стороны Крымска в сторону Ейска, выехал на встречную полосу и врезался в бензовоз DAF. В результате ДТП водитель легковушки погиб.

На место аварии прибыла следственно-0оперативная группа. Сотрудники ГИБДД ввели на участке трассы реверсивное движение. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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