Один погиб и трое пострадали при столкновении двух легковушек на Кубани

Смертельная авария произошла 18 октября около 23:50 на пересечении улицы Кондратюка и переулка Северного в станице Октябрьской в Крыловском районе.

По предварительным данным, 27- летний водитель автомобиля ВАЗ-21213 не уступил дорогу ехавшему по главной автомобилю KIA.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21213 погиб на месте аварии. Пострадали двое его пассажиров и водитель KIA, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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