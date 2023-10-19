В Ейском районе перевернулась иномарка, 41-летний водитель погиб на месте ДТП

Авария произошла 18 октября около 3:00 на 4-м километре дороги «Подъезд к поселку Степному».

По предварительным данным, 41-летний мужчина ехал за рулем BMW, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Машина съехала с дороги и перевернулась.

В результате ДТП водитель от полученных травм погиб на месте. Пострадал пассажир иномарки, его госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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