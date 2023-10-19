В Краснодаре мотоциклист насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу на красный

Смертельная авария произошла 19 октября в 5:05 на пересечении улиц Сормовской и Тюляева в Комсомольском микрорайоне Краснодара.

Про предварительным данным, мужчина за рулем мотоцикла Yamaha ехал по улице Сормовской со стороны Симферопольской и на пересечении с улицей Тюляева на пешеходном переходе сбил мужчину, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

От полученных травм пешеход погиб на месте ДТП до приезда скорой помощи. Водитель мотоцикла в тяжелом состоянии был госпитализирован, рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Личности участников ДТП и обстоятельства аварии устанавливаются.

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