Фура сбила восьмилетнего мальчика на пешеходном переходе в Краснодарском крае
Происшествия
17.10.2023 17:33
Авария произошла 17 октября в 15:25 на улице Железнодорожной, 44 в станице Динской Динского района.
По предварительным данным, 44-летний водитель грузовика DAF ехал по улице Железнодорожной в сторону улицы Береговой. Грузовик на пешеходном переходе не пропустил 8-летнего мальчика и сбил его.
В результате ДТП школьник получил травмы, его госпитализировали в ЦРБ станицы Динской, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Читайте также: ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП на встречке в Краснодарском крае.