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Фура сбила восьмилетнего мальчика на пешеходном переходе в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/fura-sbila-vosmiletnego-malchika-na-peshehodnom-perehode-v-krasnodarskom-krae
Фура сбила восьмилетнего мальчика на пешеходном переходе в Краснодарском крае
Фото УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 17 октября в 15:25 на улице Железнодорожной, 44 в станице Динской Динского района.

По предварительным данным, 44-летний водитель грузовика DAF ехал по улице Железнодорожной в сторону улицы Береговой. Грузовик на пешеходном переходе не пропустил 8-летнего мальчика и сбил его.

В результате ДТП школьник получил травмы, его госпитализировали в ЦРБ станицы Динской, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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