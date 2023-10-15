Ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП на встречке в Краснодарском крае

Авария с участием двух легковушек произошла 13 октября около 17:45 на 22-м километре трассы Армавир — Курганинск в Курганинском районе.

По предварительным данным, 35-летний мужчина ехал за рулем «Лада Калина» со стороны Курганинска в сторону Армавир и при обгоне врезался во встречный автомобиль марки Иж-21251, за рулем которого был 70-летний водитель.

В результате ДТП пострадали четыре человека: двое пассажиров «Лада Калина» — двухлетний ребенок и 34-летний мужчина, а также водитель Иж-21251 и его 72-летний пассажир. Ребенок находился в машине без детского кресла.

Всех пострадавших госпитализировали. Обстоятельства аварии уточняются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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