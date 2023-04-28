Водитель иномарки погиб, влетев в дерево после ДТП на встречке в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла 28 апреля около 6:00 в Славянском районе между хутором Коржевский и станицей Курчанской на автодороге «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк».

По предварительным данным, 64-летний водитель автомобиля Nissan из Крыма выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Ford, которые выехал с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП 26-летний водитель Ford погиб на месте от полученных травм. Его 20-летняя пассажирка получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в Славянскую ЦРБ, пишет газета «Заря Кубани».

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