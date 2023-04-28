Число пострадавших в массовом ДТП в Краснодарском крае выросло до шести

Смертельная авария произошла 27 апреля в 19:40 возле станицы Ладожской в Усть-Лабинском районе на автодороге «Краснодар — Кропоткин».

По предварительным данным, 32-летняя водитель автомобиля Lada Granta выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Nissan Almera под управлением 35-летнего водителя. После этого машину отбросило в правый ряд, где она столкнулась с автомобилем Volkswagen Polo под управлением 23-летнего парня.

В результате ДТП водитель Nissan и 47-летний пассажир Volkswagen скончались на месте от полученных травм. Водитель и три пассажира Lada, а также водитель и пассажир Volkswagen получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали.

Госавтоинспекторы проводят проверку по факту ДТП для установления всех обстоятельств и причин произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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