В Усть-Лабинском районе в ДТП с большегрузом погиб 84-летний водитель

Авария произошла 25 апреля около 14:00 на пересечении улиц Клепикова и Рубина в Усть-Лабинске.

По предварительным данным, 57-летний водитель на перекрестке неравнозначных дорог не пропустил автомобиль Nissan Presage, за рулем которого находился 84-летний водитель. От удара его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом MAN под управлением 24-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель Nissan погиб на месте аварии до приезда скорой помощи. Также в иномарке был пассажир, которого госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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