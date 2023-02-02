Водитель иномарки погиб в массовом ДТП в Мостовском районе
Происшествия
02.02.2023 17:29
Смертельная авария произошла 2 февраля около 14:00 на 76 км автодороги «подъезд к Майкопу» около станицы Ярославской.
По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля Ford Focus не справился с управлением, допустил занос и столкнулся с автомобилями Toyota Corolla и «Газель», которые ехали во встречном направлении, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
В результате аварии водитель Ford скончался на месте от полученных травм, 33-летнего водителя «Газели» с травмами госпитализировали. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего ДТП.
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