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Водитель иномарки погиб в массовом ДТП с грузовиком в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-inomarki-pogib-v-massovom-dtp-s-gruzovikom-v-krasnodarskom-krae
Водитель иномарки погиб в массовом ДТП с грузовиком в Краснодарском крае
Фото Госавтоинспекции Кубани

Авария со смертельным исходом произошла 26 декабря около 19:00 на 113 км автодороги Краснодар — Кропоткин — граница со Ставропольским краем.

Предварительно, 51-летний водитель автомобиля Kia Rio выехал на полосу встречного движения и врезался в Mitsubishi Pajero под управлением 43-летнего мужчины. После этого Kia столкнулся с КамАЗом под управлением 57-летнего водителя.

В результате аварии водитель Kia погиб на месте от полученных травм. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: водитель легковушки насмерть сбил пешехода в Краснодарском крае. Смертельное ДТП произошло 26 декабря около 7:00 в поселке Южном Белореченского района.

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