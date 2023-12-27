Водитель иномарки погиб в массовом ДТП с грузовиком в Краснодарском крае

Авария со смертельным исходом произошла 26 декабря около 19:00 на 113 км автодороги Краснодар — Кропоткин — граница со Ставропольским краем.

Предварительно, 51-летний водитель автомобиля Kia Rio выехал на полосу встречного движения и врезался в Mitsubishi Pajero под управлением 43-летнего мужчины. После этого Kia столкнулся с КамАЗом под управлением 57-летнего водителя.

В результате аварии водитель Kia погиб на месте от полученных травм. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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