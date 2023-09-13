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Водитель иномарки погиб из-за разворота через сплошную в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-inomarki-pogib-iz-za-razvorota-cherez-sploshnuyu-v-sochi
Водитель иномарки погиб из-за разворота через сплошную в Сочи
Фото t.me/police_sochi

Смертельное ДТП произошло утром 13 сентября на Курортном проспекте в сторону Адлера.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota ехал по главной дороге. Он врезался в автомобиль Datsun, который выезжал с прилегающей территории и разворачивался через сплошную.

В результате аварии водитель Datsun погиб. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает УМВД Сочи.

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