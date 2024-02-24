Водитель иномарки ночью протаранил три припаркованных машины в Краснодаре

Авария произошла во дворе дома на проспекте Чекистов в Юбилейном микрорайоне Краснодара 24 февраля около 00:14.

Видео с места происшествия опубликовали в местном паблике. На кадрах видно, как неустановленная машина влетает в припаркованные автомобили. Не менее трех стоящих рядом машин были повреждены в результате ДТП.

По предварительным данным, водитель иномарки скрылся с места происшествия, это тоже видно на записи с камер наружного наблюдения, после чего видео обрывается.

Информация о происшествии уточняется.

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