Водитель и три пассажира пострадали в ДТП на Западном обходе Краснодара

Авария произошла 22 февраля в 9:21 на пересечении Западного обхода и улицы Калинина.

По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля Toyota ехал по улице Калинина со стороны станицы Елизаветинской в сторону улицы Лукьяненко. На пересечении с Западным обходом при повороте налево врезался во встречный автомобиль Mazda, которым управлял 24-летний гражданин Узбекистана.

После столкновения иномарку Mazda отбросило на металлическое ограждение.

В результате ДТП пострадали четыре человека — водитель Toyota и три пассажира Mazda, предварительно, граждане Узбекистана.

Перекресток оборудован светофорами, по факту ДТП в полиции начали административное расследование для установления вины одного из водителей, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

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