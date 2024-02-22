Три человека пострадали в массовой аварии с участием двух грузовиков на Кубани

Авария произошла 21 февраля около 18:00 на 140-м километре трассы Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк в Темрюкском районе.

По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» ехал в сторону Новороссийска и при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-211440-26. После этого «Лада Самара» врезалась в грузовики КамАЗ и MAN.

В результате ДТП пострадали водитель и двое пассажиров «Самары», в том числе — 16-летний подросток. С травмами различной степени тяжести пострадавших госпитализировали в ЦРБ Темрюка, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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