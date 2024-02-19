Водитель и пассажир погибли в ДТП на встречке в Красноармейском районе

Смертельная авария произошла 18 февраля в 19:50 на трассе Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк.

По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля марки «Лада» ехал в сторону Краснодара. При повороте налево он не уступил дорогу встречному автомобилю Volkswagen, за рулем которого был 20-летний водитель.

В результате ДТП в отечественном автомобиле на месте аварии до приезда скорой помощи погибли водитель и женщина-пассажир. Данные женщины уточняются, при ней не было документов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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