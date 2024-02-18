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Водитель грузовика влетел в два большегруза, ремонтирующих колесо на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-gruzovika-vletel-v-dva-bolshegruza-remontiruyushhih-koleso-na-kubani
Водитель грузовика влетел в два большегруза, ремонтирующих колесо на Кубани
Фото t.me/avtomobkrd

Авария произошла 18 февраля около 0:10 на 1298 км+400 м трассы М-4 «Дон» в Кореновском районе.

По предварительным данным, два грузовика SITRAK ремонтировали колесо на обочине. В попутном направлении в сторону Краснодара ехал водитель грузовика Volvo с полуприцепом. Он врезался в стоящий на обочине SITRAK, тот от удара врезался во впереди стоящий грузовой автомобиль.

В результате аварии пострадал виновник аварии, его госпитализировали в Динскую ЦРБ, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД Ирина Заватская.

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