Водитель грузовика влетел в два большегруза, ремонтирующих колесо на Кубани

Авария произошла 18 февраля около 0:10 на 1298 км+400 м трассы М-4 «Дон» в Кореновском районе.

По предварительным данным, два грузовика SITRAK ремонтировали колесо на обочине. В попутном направлении в сторону Краснодара ехал водитель грузовика Volvo с полуприцепом. Он врезался в стоящий на обочине SITRAK, тот от удара врезался во впереди стоящий грузовой автомобиль.

В результате аварии пострадал виновник аварии, его госпитализировали в Динскую ЦРБ, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД Ирина Заватская.

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