В Сочи груженый самосвал вылетел с дороги, водителя зажало в кабине

Авария произошла утром 18 февраля на улице Яна Фабрициуса.

По предварительным данным, водитель груженого автомобиля не справился с управлением на съезде с объездной, машина упала на нижнюю часто дороги.

Водителя грузовика госпитализировали, на месте работают сотрудники ДПС.

«Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными на дороге и неукоснительно соблюдать ПДД! Помните, что от этого зависит ваша жизнь и безопасность других участников дорожного движения!» — сообщает пресс-служба УМВД по Сочи.

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