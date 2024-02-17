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Два человека погибли в лобовом ДТП с фурой на встречке в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-cheloveka-pogibli-v-lobovom-dtp-s-furoj-na-vstrechke-v-krasnodarskom-krae?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Два человека погибли в лобовом ДТП с фурой на встречке в Краснодарском крае
Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла 17 февраля в 5:15 на 89 км автодороги А-146 в Абинском районе.

Предварительно, 35-летний водитель автомобиля Hyundai Sonata выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль Volvo под управлением 52-летнего жителя Пензенской области.

В результате лобовой аварии водитель и пассажир легковушки скончались на месте от полученных травм. По факту смертельного ДТП Госавтоинспекция проводит проверку. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: водитель кроссовера насмерть сбил жителя Краснодарского края в Адыгее. ДТП со смертельным исходом произошло 16 февраля около 19:00 на 52 км автодороги Бжедугхабль — Адыгейск — Усть-Лабинск — Кореновск.

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