Два человека погибли в лобовом ДТП с фурой на встречке в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла 17 февраля в 5:15 на 89 км автодороги А-146 в Абинском районе.

Предварительно, 35-летний водитель автомобиля Hyundai Sonata выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль Volvo под управлением 52-летнего жителя Пензенской области.

В результате лобовой аварии водитель и пассажир легковушки скончались на месте от полученных травм. По факту смертельного ДТП Госавтоинспекция проводит проверку. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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