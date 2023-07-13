Водитель иномарки насмерть сбил велосипедистку в Сириусе

Смертельное ДТП произошло 13 июля около 1:00 на улице Таврической.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris врезался в велосипед, движущийся во встречном направлении.

За рулем велосипеда была 42-летняя женщина. От полученных травм она скончалась по дороге в больницу.

По факту гибели велосипедистки проводят проверку. Правоохранители установят все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ОМВД по ФТ Сириус.

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