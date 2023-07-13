Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Водитель иномарки насмерть сбил велосипедистку в Сириусе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-inomarki-nasmert-sbil-velosipedistku-v-siriuse
Водитель иномарки насмерть сбил велосипедистку в Сириусе
Фото пресс-службы ОМВД по ФТ Сириус

Смертельное ДТП произошло 13 июля около 1:00 на улице Таврической.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris врезался в велосипед, движущийся во встречном направлении.

За рулем велосипеда была 42-летняя женщина. От полученных травм она скончалась по дороге в больницу.

По факту гибели велосипедистки проводят проверку. Правоохранители установят все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ОМВД по ФТ Сириус.

Читайте также: пенсионерка погибла под колесами легковушки на трассе в Краснодарском крае. Авария произошла 10 июля около 22:00 на трассе М-4 «Дон» — Новотитаровская в Динском районе.

Статьи
10 распространенных мифов об алкоголе
10 распространенных мифов об алкоголе
Пять шедевров артхауса на все времена
Пять шедевров артхауса на все времена
Врач объяснила, почему пенсионерам нельзя мороженое
Врач объяснила, почему пенсионерам нельзя мороженое
Что такое нервный срыв и как не довести до него
Что такое нервный срыв и как не довести до него
Топ-10 продуктов — источников белка
Топ-10 продуктов — источников белка
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях