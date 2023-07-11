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Пенсионерка погибла под колесами легковушки на трассе в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pensionerka-pogibla-pod-kolesami-legkovushki-na-trasse-v-krasnodarskom-krae
Пенсионерка погибла под колесами легковушки на трассе в Краснодарском крае
Фото УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 10 июля около 22:00 на трассе М-4 «Дон» — Новотитаровская в Динском районе.

По предварительным данным, 21-летний парень ехал за рулем «Лада Приора» и сбил 60-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. На верхней одежде женщины на было светоотражающих элементов. В результате ДТП женщина погибла на месте.

Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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