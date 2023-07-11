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Мотоциклист врезался в Matiz и погиб в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mototsiklist-vrezalsya-v-matiz-i-pogib-v-krasnodarskom-krae
Мотоциклист врезался в Matiz и погиб в Краснодарском крае
Фото газеты "Предгорье"

Смертельная авария произошла 10 июля в 10:20 в поселке Псебай на улице Советской.

По предварительным данным, водитель мотоцикла «Ирбис» ехал на большой скорости, не справился с управлением и врезался в автомобиль Daewoo Matiz, движущийся перед ним.

В результате ДТП 43-летний мотоциклист погиб на месте от полученных травм. Его пассажир получил серьезные травмы. Мужчину госпитализировали в Лабинскую ЦРБ, пишет газета «Предгорье».

Читайте также: число погибших в ДТП с пьяным мотоциклистом в Темрюке увеличилось до двух. Авария произошла 10 июля на улице Розы Люксембург около Военной горки.

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