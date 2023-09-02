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Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в центре Краснодара и скрылся с места ДТП

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-inomarki-nasmert-sbil-peshehoda-v-tsentre-krasnodara-i-skrylsya-s-mesta-dtp
Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в центре Краснодара и скрылся с места ДТП
Фото из соцсетей

Дорожное происшествие случилось в ночь на 2 сентября на улице Рашпилевской.

Известно, что 25-летний водитель автомобиля Chevrolet, двигаясь с Карасунской в сторону Гоголя, наехал на пешехода. По словам очевидцев, водитель иномарки оставил машину на месте ДТП, а сам убежал.

В результате ДТП пешеход скончался на месте от полученных травм. Водителя иномарки задержали полицейские.

«Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

Читайте также: водитель BMW насмерть сбил пешехода на федеральной трассе в Краснодарском крае. Смертельное ДТП произошло 1 сентября в 21:21 на 1246 км федеральной автодороги М-4 «Дон» в Выселковском районе.

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