Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в центре Краснодара и скрылся с места ДТП

Дорожное происшествие случилось в ночь на 2 сентября на улице Рашпилевской.

Известно, что 25-летний водитель автомобиля Chevrolet, двигаясь с Карасунской в сторону Гоголя, наехал на пешехода. По словам очевидцев, водитель иномарки оставил машину на месте ДТП, а сам убежал.

В результате ДТП пешеход скончался на месте от полученных травм. Водителя иномарки задержали полицейские.

«Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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