Водитель иномарки насмерть сбил девушку на пешеходном переходе в Краснодаре

Смертельное ДТП произошло 30 августа в 23:39 на улице 40-летия Победы в районе института культуры.

Известно, что водитель автомобиля Daewoo Nexia двигаясь в сторону улицы Российской наехал на 21-летнюю девушку, находившуюся на нерегулируемом пешеходном переходе.

От полученных травм девушка-пешеход скончалась на месте происшествия. На водителя иномарки завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движение, повлекшее смерть по неосторожности. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.

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