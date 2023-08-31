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Водитель иномарки насмерть сбил девушку на пешеходном переходе в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-inomarki-nasmert-sbil-devushku-na-peshehodnom-perehode-v-krasnodare
Водитель иномарки насмерть сбил девушку на пешеходном переходе в Краснодаре
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Смертельное ДТП произошло 30 августа в 23:39 на улице 40-летия Победы в районе института культуры.

Известно, что водитель автомобиля Daewoo Nexia двигаясь в сторону улицы Российской наехал на 21-летнюю девушку, находившуюся на нерегулируемом пешеходном переходе.

От полученных травм девушка-пешеход скончалась на месте происшествия. На водителя иномарки завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движение, повлекшее смерть по неосторожности. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.

Читайте также: сразу две машины сбили девушку на трассе в Краснодарском крае, она погибла. Авария произошла 30 августа около 21:00 на дороге Джубга — Сочи в Туапсинском районе.

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