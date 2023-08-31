Сразу две машины сбили девушку на трассе в Краснодарском крае, она погибла

Авария произошла 30 августа около 21:00 на дороге Джубга — Сочи в Туапсинском районе.

По предварительным данным, 55-летний водитель ехал за рулем Toyota Camry и сбил 20-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. От удара пострадавшую отбросило на соседнюю полосу, где ее сбил встречный автомобиль Omoda, за рулем которого был 34-летний мужчина.

В результате аварии девушка погибла на месте происшествия до приезда скорой помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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