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На Кубани водитель легковушки сбил насмерть 12-летнюю девочку и уехал

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-voditel-legkovushki-sbil-nasmert-12-letnyuyu-devochku-i-uehal
На Кубани водитель легковушки сбил насмерть 12-летнюю девочку и уехал
Фото t.me/mvd_23

Авария произошла 29 августа в 16:00 на Карла Маркса в селе Маламино в Успенском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Лада-212140 не выбрал безопасную скорость движения и напротив дома № 20 А сбил 12-летнюю девочку, которая шла по краю дороги в попутном направлении. После этого водитель с места ДТП скрылся, а девочка умерла в машине скорой помощи.

Водителя объявили в розыск. Вскоре его личность установили. Им оказался 35-летний местный житель. По факту ДТП возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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