Водитель и пассажир «Жигулей» погибли в лобовом столкновении с грузовиком на Кубани
Происшествия
20.01.2023 11:15
ДТП, в котором гибли два человека и еще один получил травмы, произошло 19 января в 19:20 на трассе между станицами Казанской и Тбилисской.
Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.
По предварительным данным, 48-летний мужчина за рулем ВАЗ-21043 двигался в сторону Кропоткина. Он выехал на встречную полосу в разрешенном месте. Там легковушка влобовую столкнулась с грузовиком Mercedes-Benz.
«В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его 37-летний пассажир погибли на месте. Водитель грузовика, 43-летний мужчина, находится в больнице», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
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