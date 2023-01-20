Водитель и пассажир «Жигулей» погибли в лобовом столкновении с грузовиком на Кубани

ДТП, в котором гибли два человека и еще один получил травмы, произошло 19 января в 19:20 на трассе между станицами Казанской и Тбилисской.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

По предварительным данным, 48-летний мужчина за рулем ВАЗ-21043 двигался в сторону Кропоткина. Он выехал на встречную полосу в разрешенном месте. Там легковушка влобовую столкнулась с грузовиком Mercedes-Benz.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его 37-летний пассажир погибли на месте. Водитель грузовика, 43-летний мужчина, находится в больнице», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

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