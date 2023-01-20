Иномарка врезалась в фонарный столб в Краснодаре, водитель погиб
Происшествия
20.01.2023 09:18
ДТП произошло 19 января около 23:20 на пересечении улиц Фадеева и 1 Мая в Пашковском микрорайоне.
Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. Они сообщили, что иномарка на высокой скорости врезалась в столб.
По предварительным данным, 66-летний мужчина за рулем Toyota на регулируемом перекрестке улиц Фадеева и 1 Мая превысил скорость и не справился с управлением. Автомобиль ушел вправо и врезался в металлический фонарный столб.
«Водитель скончался до приезда скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
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