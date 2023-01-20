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Иномарка врезалась в фонарный столб в Краснодаре, водитель погиб

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarka-vrezalas-v-fonarnyj-stolb-v-krasnodare-voditel-pogib
Иномарка врезалась в фонарный столб в Краснодаре, водитель погиб
Фото t.me/typodar

ДТП произошло 19 января около 23:20 на пересечении улиц Фадеева и 1 Мая в Пашковском микрорайоне.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. Они сообщили, что иномарка на высокой скорости врезалась в столб.

По предварительным данным, 66-летний мужчина за рулем Toyota на регулируемом перекрестке улиц Фадеева и 1 Мая превысил скорость и не справился с управлением. Автомобиль ушел вправо и врезался в металлический фонарный столб.

«Водитель скончался до приезда скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

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