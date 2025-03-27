Водитель и пассажир «Приоры» пострадали в жестком ДТП на Кубани
Авария произошла 26 марта около 14:00 на 105 км автодороги Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края в Тбилисском районе.
По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на встречную полосу, затем вылетел на обочину и врезался в столб.
В результате ДТП водителя отечественной легковушки с травмами госпитализировали, 23-летнему пассажиру «Приоры» назначили амбулаторное лечение.
Обстоятельства аварии устанавливают, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
Читайте также: фура протаранила автобус с пассажирами на Кубани. Авария произошла днем 26 марта на автодороге Белореченск — Апшеронск. По предварительным данным, грузовик Shacman с полуприцепом не уступил дорогу автобусу «ПАЗ» на нерегулируемом перекрестке. После чего транспортные средства столкнулись. В результате ДТП пострадала 57-летняя пассажирка автобуса. Ее госпитализировали в ЦРБ города Белореченска.