Водитель и пассажир «Приоры» пострадали в жестком ДТП на Кубани

Авария произошла 26 марта около 14:00 на 105 км автодороги Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края в Тбилисском районе.

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на встречную полосу, затем вылетел на обочину и врезался в столб.

В результате ДТП водителя отечественной легковушки с травмами госпитализировали, 23-летнему пассажиру «Приоры» назначили амбулаторное лечение.

Обстоятельства аварии устанавливают, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: фура протаранила автобус с пассажирами на Кубани. Авария произошла днем 26 марта на автодороге Белореченск — Апшеронск. По предварительным данным, грузовик Shacman с полуприцепом не уступил дорогу автобусу «ПАЗ» на нерегулируемом перекрестке. После чего транспортные средства столкнулись. В результате ДТП пострадала 57-летняя пассажирка автобуса. Ее госпитализировали в ЦРБ города Белореченска.

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